В Китае самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

7 июля 2018 14:32 (UTC+04:00)

Самолет китайской авиакомпании Shenzhen Airlines в субботу после посадки в аэропорту города Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, никто из находящихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, передает РИА Новости.

Как сообщила авиакомпания, самолет Boeing 737 выполнял рейс ZH9127 из города Ухань в центральной китайской провинции Хубэй в Хух-Хото, где приземлился в 13.43 по местному времени (8.43 мск). Однако после этого в момент торможения выехал за пределы полосы.

На борту находились 124 пассажира и 9 членов экипажа, все они успешно покинули воздушное судно, никто не пострадал.

Причина инцидента пока неизвестна, начато расследование.

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