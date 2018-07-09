В Китае прокомментировали сообщения о влиянии на переговоры США и КНДР

9 июля 2018 15:40 (UTC+04:00)

Китай считает лишенными здравого смысла утверждения американских должностных лиц о том, что КНР пытается помешать переговорам между США и КНДР, Пекин готов и дальше продолжать работать с ними ради достижения денуклеаризации и стабильности на Корейском полуострове, подчеркнула на брифинге в понедельник официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм на фоне неудачного, по мнению северокорейской стороны, визита госсекретаря Майка Помпео в КНДР заявил, что последние разногласия между Вашингтоном и Пхеньяном связаны с тем, что Китай пытается воспрепятствовать успешному проведению переговоров по вопросам денуклеаризации.

"Некоторые в Соединенных Штатах связали возникновение разногласий между США и КНДР после саммита в Сингапуре с ролью Китая по вопросу Корейского полуострова, эти заявления полностью лишены смысла", — отметила дипломат.

По ее словам, "позиция Китая по проблеме Корейского полуострова остается четкой и неизменной, мы продолжим играть свои конструктивную и позитивную роль в достижении денуклеаризации и продолжительной стабильности в этом регионе".

Коснувшись визита главы американского внешнеполитического ведомства в КНДР, представитель МИД КНР добавила, что "Китай отметил различия в итоговых заявлениях сторон после того, как госсекретарь США Майк Помпео покинул Пхеньян".

"Со своей стороны, мы всегда надеемся, что стороны смогут укрепить координацию и обмен мнениями по вопросу реализации достигнутого лидерами КНДР и США консенсуса на саммите в Сингапуре, чтобы ускорить процесс денуклеаризации на Корейском полуострове и достичь продолжительного прогресса в этом вопросе", — подчеркнула Хуа Чуньин.

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась, хотя госсекретарь, по данным СМИ, привез ему письмо от Дональда Трампа. При этом, вопреки заявлениям Помпео о прогрессе по итогам двух дней переговоров, МИД КНДР высказал крайнее разочарование их результатами.

В субботу стало известно, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль также передал Помпео письмо от Ким Чен Ына, предназначенное для Трампа.

Позже сам Помпео заявил, что представители США и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями, где продолжат обсуждение вопроса возвращения останков американских военных.

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