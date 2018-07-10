Китай производит самое значительное с начала года повышение цен на бензин (ФОТО)

10 июля 2018 14:23 (UTC+04:00)

В Китае производится самое значительное с начала года повышение цен на бензин и дизельное топливо после двух предшествующих снижений подряд, сообщает Синьхуа.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР объявил, что в соответствии с действующим механизмом образования цен на нефтепродукты с 00:00 10 июля цена за тонну бензина и дизельного топлива в Китае будет повышена на 270 и 260 юаней, соответственно.

Это значит, цена одного литра как бензина, так и дизельного топлива вырастет примерно на 0,2 юаня.

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