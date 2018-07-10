МИД КНР о ходе поисково-спасательных работах после инцидента у острова Пхукет в Таиланде

10 июля 2018 17:16 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередной ведомственной пресс-конференции предоставила новую информацию о ходе поисково-спасательных работ после того, как у острова Пхукет в Таиланде перевернулись суда с туристами, сообщает агентство Синьхуа.

По подтвержденным данным, в числе их пассажиров было 127 китайских граждан, пять из которых не поднимались на борт, фактически на судах находились 122 человека. 75 человек из их числа были спасены, 41 человек погиб, еще шестеро пропали без вести. В настоящее время направленные китайской стороной бригады спасателей прилагают все силы и совместно с таиландской стороной ведут поиск и спасение.

Хуа Чуньин сообщила, что китайская сторона потребовала от таиландской стороны продолжить расширение масштабов подводных поисков и мобилизовать силы всех сторон для увеличения интенсивности поисков. Таиландская сторона заявила, что поисково-спасательные работы не прекратятся, пока не будет установлено местонахождение пропавших китайских туристов. Посольство и консульства КНР в Таиланде, а также совместная рабочая группа китайского правительства совместно с таиландской стороной окажут всемерную помощь пострадавшим туристам и их родственникам и будут поддерживать с таиландской стороной тесные контакты по вопросам хранения останков погибших и их опознания. Таиландской стороной на Пхукете созданы три центра связи с родственниками китайских туристов и один приемный центр для содействия в урегулировании последствий инцидента с погибшими, пострадавшими и их родственниками, включая предоставление транспортных услуг, питания и проживания.

По словам Хуа Чуньин, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча восьмого июля направил председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну собственноручно подписанное письмо по поводу инцидента с туристическими судами на Пхукете, в котором выразил глубокую скорбь по погибшим в инциденте, а также искренние соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. В тот же день министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай направил телеграмму с соболезнованиями члену Госсовета КНР, министру иностранных дел Ван И.

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