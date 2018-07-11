Столтенберг выступил за активизацию политического диалога с Китаем

11 июля 2018 16:22 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым активизировать политический диалог Североатлантического альянса с КНР, передает РИА Новости.

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселе.

"У нас есть некоторые контакты с Китаем. Я хотел бы их улучшения и больше политического диалога с Китаем. Но, конечно, мы укрепляем НАТО, чтобы она была готова к любым потенциальным вызовам и угрозам. Но в то же самое время мы пытаемся снижать напряженность, а не повышать ее", — сказал он в среду, отвечая на вопросы участников экспертной конференции по безопасности, приуроченной к саммиту НАТО в Брюсселе.

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