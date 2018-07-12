Компания Tesla построит крупный завод в Шанхае

По официальной информации автомобильной компании Tesla, американский производитель электромобилей уже совместно с Администрацией управления нового городка Линьган при Шанхае и корпорацией «Линьган» подписал соглашение по инвестированию проекта электромобилей, сообщает Жэньминь жибао.

Компания Tesla в районе Линьгане Шанхая построит на собственные инвестиции крупный завод, который будет заниматься разработкой, производством и продажей автомобилей, которые полностью ездят на электричестве. По плану, объем производства достигнет 500 тысяч автомобилей в год, это крупнейший в истории Шанхая проект по производству на иностранном капитале. Таким образом, гигазавод Tesla официально откроется в Китае.

По мнению инсайдеров, строительство в Китае завода Tesla, выдающегося производителя электромобилей, будет способствовать постепенному освоению компанией крупнейшего в мире рынка автомобилей на новых источниках энергии. Вместе с этим, создание завода усилит рыночную конкуренцию в стране, будет способствовать технологической модернизации китайских предприятий, тем самым, даст толчок стремительному развитию автомобилей на новых источниках энергии в КНР.

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