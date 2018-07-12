Ожидается появление более быстрого компьютерного чипа

12 июля 2018 19:20 (UTC+04:00)

Как ожидается, тестовая производственная линия будет построена в этом году вслед за прорывами Китая в развитии нового типа компьютерного чипа, заменяющего электроны на фотоны, что делает его намного быстрее, чем существующие аналоги. Об этом в среду сообщила газета China Daily.

Производственная линия устранит препятствия, созданные физическими ограничениями традиционных чипов, сообщили ученые из Шанхая, совершившие прорыв.

Результаты предварительных тестов подтвердили, что группа исследователей придумала способ производства чипов, и заказы на них уже поступают как из страны, так и из-за рубежа, сообщил глава группы ученых в интервью газете.

Считается, что данные чипы будут особенно полезными в сферах, касающихся передачи информации, в частности в производстве смартфонов, компьютеров, автономных транспортных средств и телевизоров с высоким разрешением. Помимо этого, сообщается, что скорости обработки информации значительно увеличились, в то время как потребление энергии сократилось.

"Отдельные конечные пользователи также заметят большие изменения в своих электронных гаджетах -- компьютеры и мобильные телефоны станут быстрее, и будет требоваться меньше времени для загрузки фильмов", -- сказал глава группы исследователей из Шанхайского института микросистем и информационных технологий при Академии наук Китая Юй Минбинь.

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