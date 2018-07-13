В китайском промышленном парке прогремел взрыв

13 июля 2018 06:29 (UTC+04:00)

Девятнадцать человек погибли, еще 12 пострадали в результате взрыва на территории промышленного парка в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в четверг около 18.30 по местному времени на территории промышленного парка в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.

По состоянию на данный момент 19 человек погибли, еще 12 пострадали. На место происшествия прибыли представители местных властей, детали выясняются.

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