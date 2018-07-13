В Китае уверены, что торговая война не решит экономические проблемы США

13 июля 2018 11:08 (UTC+04:00)

Развязывание торговой войны с Китаем и политика протекционизма в отношении многих других стран не в состоянии решить экономические проблемы США, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь, передает РИА Новости.

"США в последнее время приняли целый ряд односторонних действий и протекционистских мер не только в отношении Китая, но и в отношении многих других стран, а также развязали торговую войну. Подобные действия США не в состоянии решить проблему, в том числе и экономические проблемы самих США", — заявил на брифинге Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что Китай не является источником проблем экономики США, развязывание торговой войны и обвинения в адрес Китая не помогут Вашингтону решить свои проблемы.

"Эти действия США также не получили отклик и поддержку международного сообщества", — добавил китайский дипломат.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На этой неделе власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.

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