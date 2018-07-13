В первом полугодии внешнеторговый оборот Китая вырос на 7,9%

13 июля 2018 18:55 (UTC+04:00)

В первом полугодии 2018 года объем внешней торговли товарами Китая вырос на 7,9 процента в годовом исчислении до 14,12 трлн юаней (около $2,12 трлн). Об этом свидетельствуют таможенные данные, сообщает Синьхуа.

Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, в январе-июне импорт вырос на 11,5 процента, а экспорт - на 4,9 процента.

Активное сальдо торгового баланса Китая составило 901,32 млрд юаней, сократившись на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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