Китай обратился в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлины

Китай в понедельник инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с намерением США ввести дополнительные пошлины на китайские товары годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

"Китай 16 июля обратился в иском в ВТО в связи с предлагаемыми мерами обложить дополнительными пошлинами ввозимые в США китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов (в год)", — говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На прошлой неделе власти США заявили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми и заявило, что Китай намерен немедленно обратиться в ВТО с дополнительным иском.

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