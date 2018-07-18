МИД КНР: Китай и Россия не являются соперниками в Центральной Азии

Китай считает Россию не соперником, а партнером в Центральноазиатском регионе. Об этом ТАСС рассказал министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

"Между Китаем и Россией в Центральной Азии нет так называемого соперничества, есть только сотрудничество. Китайская сторона готова с российскими партнерами прилагать совместные усилия к повышению уровня сотрудничества с регионом в области торговли и экономики, энергетики, безопасности", - указал министр.

Ван И добавил, что Китай "не будет ни создавать так называемой сферы влияния, ни претендовать на исключительные интересы в Центральной Азии", хотя "отдельные лица пытаются вслепую вбить клин между Китаем и Россией, истолковать естественные контакты между обоими государствами со странами региона как так называемое соперничество". Он указал на безуспешность "любых злонамеренных попыток спровоцировать ненависть и очернить китайско-российские отношения".

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