Минкоммерции КНР: США сами закрыли дверь для переговоров по торговле

Заявления США о том, что ответственность за срыв американо-китайских торговых переговоров лежит на Пекине, не соответствует действительности, Вашингтон сам закрыл двери для диалога, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что по мнению советника президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Лоуренса Кадлоу, председатель КНР Си Цзиньпин лично создает препятствия в процессе урегулирования торгового спора межу КНР и США. Кадлоу добавил, что Си Цзиньпин стремится замедлить процесс достижения каких либо договоренностей, в то время как вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и другие члены группы, ведущей переговоры с американской стороной, хотели бы продвинуть переговорный процесс.

"Мы отметили, что США одновременно осуществляют политику "психологического террора" в торговле, вводя пошлины в отношении всего мира, и тут же непрерывно высказывают свои обиды и заявления о собственной невиновности, пытаясь повесить всю ответственность на другую сторону", — заявил представитель ведомства.

По его словам, "заявления американских чиновников, что ответственность за срыв переговоров Китая и США лежит на Пекине, не соответствует действительности".

"Американская сторона инициировала торговую войну 6 июля, а 11 июля еще более ее расширила, мы в связи с этим выражаем крайнее сожаление. Такого рода действия в духе политики односторонних действий и "психологического террора" в торговле неприемлемы", — подчеркнул Гао Фэн. Он добавил, что "если полностью рассматривать развитие ситуации, то именно США не держали своего слова и постоянно меняли решения, Вашингтон закрыл двери для двусторонних переговоров".

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. Позднее власти США заявили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов.

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