Китай может рассмотреть возможность расширения поставок зерна из России

Китай рассмотрит возможность расширения перечня российских регионов, из которых разрешен экспорт зерновой продукции в Китай, сообщил Россельхознадзор о договоренности, достигнутой в ходе консультаций Минэкономразвития РФ и минкоммерции КНР, передает ТАСС.

"Речь идет не о согласовании 1-2 субъектов РФ, как было ранее, а всех регионов страны для поставок в Китай пшеницы, сои, кукурузы, риса и семян рапса", - говорится в пресс-релизе.

Согласование может быть получено после анализа фитосанитарных рисков и выездных инспекций, добавили в ведомстве.

В ноябре 2017 года Россия договорилась о начале поставок в КНР таких культур как овес, гречиха, семена льна и семена подсолнечника.

Урожай зерна в РФ в 2017 году составил рекордные 135,4 млн т, в том числе - 85,9 млн т пшеницы. Экспорт зерновых в 2017-2018 сельхозгоду достиг 52,4 млн т.

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