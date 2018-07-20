Китай может рассмотреть возможность расширения поставок зерна из России

20 июля 2018 12:45 (UTC+04:00)

Китай рассмотрит возможность расширения перечня российских регионов, из которых разрешен экспорт зерновой продукции в Китай, сообщил Россельхознадзор о договоренности, достигнутой в ходе консультаций Минэкономразвития РФ и минкоммерции КНР, передает ТАСС.

"Речь идет не о согласовании 1-2 субъектов РФ, как было ранее, а всех регионов страны для поставок в Китай пшеницы, сои, кукурузы, риса и семян рапса", - говорится в пресс-релизе.

Согласование может быть получено после анализа фитосанитарных рисков и выездных инспекций, добавили в ведомстве.

В ноябре 2017 года Россия договорилась о начале поставок в КНР таких культур как овес, гречиха, семена льна и семена подсолнечника.

Урожай зерна в РФ в 2017 году составил рекордные 135,4 млн т, в том числе - 85,9 млн т пшеницы. Экспорт зерновых в 2017-2018 сельхозгоду достиг 52,4 млн т.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане успешно провели испытания новой ракеты российской системы ПРО
Казахстан 12:24
Российская сервисная компания намерена принять участие в реконструкции НПЗ в Азербайджане
Энергетика 12:08
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,8
Китай 11:30
Помпео отметил прогресс по ряду вопросов в ходе переговоров в Хельсинки
США 11:25
Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии
Энергетика 11:23
Граждане Китая и США чаще всех обращались за электронной визой в Узбекистан
Туризм 10:58
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом французской компании SADE
Политика 13:22
В июне в Турции зарегистрировано около 40 тысяч ДТП
Турция 13:16
Bakcell поддержала проведение летней школы «Автобус Знаний - 2018» (ФОТО)
ИКТ 13:14
В июне в Турции было трудоустроено свыше 95 тысяч граждан
Бизнес 13:08
Пакистанский дипломат завершает свою миссию в Туркменистане
Туркменистан 13:06
Carlsberg Azerbaijan: - Размер акциза диктует розничные цены
Бизнес 13:01
Юсуф Мамедалиев: Азербайджанское государство опирается на молодежь, совместно работая для достижения поставленных целей
Политика 12:52
Али Ахмедов: Азербайджан укрепляется, и те, кто завидуют этому, пытаются совершать провокации, но не могут ничего добиться
Политика 12:44
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с участниками заседания Совета глав МВД стран СНГ (ФОТО)
Политика 12:43