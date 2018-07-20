МИД КНР: Запрет импорта нефтепродуктов в КНДР должен основываться на доказательствах

Китай уверен, что решение относительно прекращения поставок нефтепродуктов в КНДР должно основываться на твердых доказательствах. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

"Соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН (СБ ООН) допускает продажу иностранными государствами северокорейской стороне не более 60 тыс. т нефтепродуктов в год. В настоящее время общий объем поставок данной продукции меньше. Мы надеемся, что Комитет по санкциям СБ ООН сможет, основываясь на твердых доказательствах, вынести соответствующее решение относительно импорта нефтепродуктов в КНДР", - заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в ООН, Россия и Китай не поддержали в комитете СБ ООН принятие решения о запрете поставок в КНДР продуктов нефтепереработки без предоставления убедительных доказательств и методологии, на чем настаивали США. По словам собеседника агентства, предложение о запрете поставок продуктов нефтепереработки было внесено в комитет №1718 американской стороной 12 июля. И Россия, и Китай запросили больше времени на рассмотрение данного документа, а также предложили США предоставить убедительные доказательства, что лимит поставок исчерпан.

12 июля США обвинили КНДР в нарушении санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих импорт в эту страну нефтепродуктов, а также в скрытой перекачке подобных грузов с судна на судно в открытом море. При этом, по данным агентства Reuters, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить любые поставки нефтепродуктов в КНДР.

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