Китай призвал США к разумному подходу в решении торговых разногласий

23 июля 2018 13:00 (UTC+04:00)

Китай не стремится вести торговую войну с США, а призывает Вашингтон сохранять хладнокровие и попытаться найти разумное решение двусторонним разногласиям в торговле, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на фоне угроз американского лидера обложить пошлинами весь китайский импорт, передает РИА Новости.

"Если говорить о все более и более разжигаемой США торговой войне, то Китай не желает этой войны, но мы не боимся ее и при необходимости будем вынуждены сражаться. Это наша твердая и четкая позиция, и ранее мы многократно ее озвучивали", — заявил дипломат.

По словам представителя ведомства, "Китай никогда не испугается угроз, мы полностью уверены в своей способности защитить законные интересы китайского народа, Китайская сторона советует США сохранять хладнокровие и попытаться разумно урегулировать соответствующие проблемы".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

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