Си Цзиньпин опубликовал авторскую статью в газетах ЮАР

В преддверии государственного визита в Южно-Африканскую Республику, председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал авторскую статью под заголовком "Рука об руку откроем новую эпоху китайско-южноафриканской дружбы" в основных газетах данной страны, сообщает агентство Синьхуа.

Ниже приводится текст статьи с некоторыми сокращениями:

Я очень рад по приглашению президента Сирила Рамафосы в третий раз нанести государственный визит в Южно-Африканскую Республику, где буду присутствовать на 10-й встрече руководителей стран БРИКС.

В этом году отмечается 20-я годовщина со дня установления дипломатических отношений между КНР и ЮАР. Дружба между народами наших государств уходит корнями в глубокое прошлое. Еще во времена общей борьбы с империализмом, колониализмом и расизмом наши народы выковали крепкие узы дружбы. После создания новой ЮАР, в частности после взаимного дипломатического признания, оба государства оказывают непрерывную взаимную поддержку в поисках соответствующих их национальным реалиям путей развития, учатся друг у друга. Межгосударственные отношения выдержали испытание временем и крупными переменами в международной обстановке, совершили важный скачок от партнерства к стратегическому партнерству и, в конечном итоге, к всеобъемлющему стратегическому партнерству. Тенденция бурного развития двусторонних связей одновременно проявляется в областях политического взаимодоверия, торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных обменов и стратегического взаимодействия.

Китайско-южноафриканские отношения уже стали образцом развития китайско-африканских отношений, сотрудничества Юг-Юг, а также поддержания единства и сотрудничества между государствами с формирующимися рынками. Они имеют показательное значение для строительства более тесного китайско-африканского сообщества с единой судьбой и построения международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости, сотрудничестве и обоюдном выигрыше.

Две страны поддерживают тесные контакты на высоком уровне, а их практическое сотрудничество приносит обильные плоды во всех сферах. КНР девять лет подряд остается крупнейшим торговым партнером ЮАР, а ЮАР уже стала крупнейшим торговым партнером Китая в Африке. В 2017 году двусторонний товарооборот составил 39,17 млрд долларов США, что более чем в 20 раз больше, чем в момент установления дипотношений между двумя странами. По неполной статистике, суммарный объем прямых инвестиций Китая в ЮАР уже превысил 10,2 млрд долларов США, что более чем в 80 раз больше, чем в момент установления дипотношений. Китайские инвестиции создали в ЮАР десятки тысяч рабочих мест, оказав значительное содействие развитию южноафриканской экономики.

За последние годы Китай и ЮАР провели Годы стран друг друга, официально запустили китайско-южноафриканский механизм гуманитарного обмена на высоком уровне и организовали другие мероприятия, укрепив взаимопонимание и дружбу между народами двух стран. Непрерывно развиваются обмен и сотрудничество в областях образования, культуры, науки и техники, здравоохранения, молодежных контактов и по делам женщин.

В настоящее время ЮАР встала на новый путь государственного строительства и развития, президент Сирил Рамафоса поставил такие цели, как развитие экономики, создание рабочих мест, улучшение жизни народа и содействие социальной трансформации. Мы намерены совместно с ЮАР, воспользовавшись случаем 20-летия установления дипотношений, продвигать дальнейшее развитие китайско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства: непрерывно выводить политическое взаимодоверие наших стран на более высокий уровень, содействовать достижению все больших результатов в практическом сотрудничестве, наращивать контакты с целью придать новый импульс двусторонним гуманитарным обменам, а также укреплять координацию для вывода китайско-южноафриканского стратегического взаимодействия на новую ступень.

В этом году также отмечается 10-я годовщина со дня запуска механизма встреч руководителей стран БРИКС. За десятилетие сотрудничество в рамках БРИКС получило большое развитие, а влияние данного механизма непрерывно расширяется. КНР будет всемерно поддерживать усилия ЮАР по организации предстоящего саммита. Я уверен в том, что эта встреча непременно откроет более радужные перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.

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