Си Цзиньпин предложил ЮАР решительно противостоять протекционизму

25 июля 2018 11:06 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Претории предложил активно продвигать двустороннее сотрудничество в различных областях, включая торговлю и инвестиции, а также в рамках многосторонних форматов решительно противостоять политике односторонних действий и протекционизму, говорится в заявлении на сайте МИД КНР, передает РИА Новости.

"В настоящее время настал исторический поворотный момент для отношений Китая и ЮАР, я хотел бы выдвинуть ряд предложений по углублению и развитию стратегического партнерства между нашими странами", — отметил в ходе переговоров китайский лидер.

По его словам, КНР и ЮАР "должны укреплять контакты на высоком уровне, углублять взаимное политическое доверие, поддерживать самостоятельно избранные в соответствии с национальными интересами пути развития друг друга, продолжать понимать и поддерживать коренные интересы и обеспокоенность друг друга, поддерживать связи между правительствами и законодательными органами, а также углублять сотрудничество меду партиями двух государств".

"Стороны должны укреплять сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и форума сотрудничества "Китай — Африка", углублять контакты и сотрудничество в сфере новой экономики и перспективных отраслей, совместно использовать благоприятные возможности развития, которые несет с собой четвертая промышленная революция", — отметил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что "Китай готов сфокусироваться на сотрудничестве по продвижению ключевого инфраструктурного строительства, торговле и инвестициям, научно-техническим инновациям, банкам и финансам, а также прилагать усилия для поддержки южноафриканского правительства в развитии экономики, создании новых рабочих мест, улучшении материальных условий жизни населения".

Си Цзиньпин также призвал ЮАР к еще более тесному сотрудничеству в международных форматах, таких как G20, БРИКС, ООН, совместно "защищать мультилатерализм, противостоять политике односторонних действий и протекционизма, продвигать развитие более справедливого миропорядка".

Китайский лидер находится с госвизитом в ЮАР, где он также примет участие в саммите лидеров стран БРИКС.

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