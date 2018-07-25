Китай планирует запустить еще два онлайн-суда

25 июля 2018 18:37 (UTC+04:00)

Власти Китая планируют создать еще два интернет-суда в Пекине и Гуанчжоу по опыту открывшегося в прошлом году суда в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Решение было озвучено в среду в ходе видеоконференции, организованной Верховным народным судом КНР.

Первый на территории Китая интернет-суд открылся 18 августа прошлого года, его основным направлением деятельности стали дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, уже почти год проводятся через сайт суда. Слушания и объявление приговора также ведутся онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

Верховный народный суд Китая в среду заявил о готовности ужесточить свою позицию по делам о распространении ложных слухов в интернете, по делам об онлайн-мошенничестве и торговле персональными данными.

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