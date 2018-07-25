Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять протекционизму в экономике

25 июля 2018 20:15 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес форума БРИКС в Йоханнесбурге в среду, призвал страны объединения выступить против политики односторонних действий и протекционизма, продвигать открытость глобальной экономики и взаимовыгодное сотрудничество, сообщает РИА Новости.

"Мы, страны БРИКС, должны следовать историческому тренду, воспользоваться предоставляемыми возможностями для развития, совместно противостоять вызовам, играть конструктивную роль в формировании нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества", — сказал китайский лидер.

По его словам, "страны могут добиться общей для всех выгоды, процветания и стабильного развития лишь путем открытости, это должно стать верным выбором всех стран".

"Мы, страны БРИКС, должны продвигать формирование открытой глобальной экономики, мы должны решительно противостоять политике односторонних действий и протекционизму и также решительно выступать за либерализацию в сфере торговли и инвестиций, вместе продвигать мировую экономику по пути еще большей открытости, сбалансированного роста, инклюзивности и выгодных для всех результатов", — заявил Си Цзиньпин.

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