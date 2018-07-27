МВФ надеется на урегулирование торговых споров Китая с другими странами

27 июля 2018 03:09 (UTC+04:00)

Международный валютный фонд надеется, что КНР разрешит торговые противоречия с другими странами, говорится в пресс-релизе фонда по итогам очередных консультаций с властями Китая, пишет РИА Новости.

Фонд не говорит, о каких странах идет речь, однако известно, что в последнее время обострились торговые противоречия между США и КНР.

"Директоры фонда подчеркнули, что торговую напряженность следует разрешить таким образом, чтобы укрепить международную систему торговли и глобальную экономику", - говорится в релизе фонда.

При этом фонд приветствовал "приверженность властей КНР свободной торговле и многосторонним механизмам".

США ввели ввозные пошлины против ЕС, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР ввела ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.

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