Китай поддерживает усилия по урегулированию на Корейском полуострове

27 июля 2018 08:14 (UTC+04:00)

Китай поддерживает реализацию достигнутого лидерами КНДР и США консенсуса, а также усилия Пхеньяна с Сеулом по продвижению мирного урегулирования и сотрудничества, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью в ходе визита в Пхеньян, сообщает РИА Новости.

Кун Сюанью 25-27 июля был с визитом в КНДР, в ходе которого он провел встречу с главой северокорейского МИД Ли Ён Хо,

"Китай поддерживает КНДР и США в реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух государств, а также поддерживает Пхеньян и Сеул в их усилиях по продвижению мирного урегулирования и сотрудничества", - заявил дипломат, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что "Китай готов прикладывать совместные усилия со всеми соответствующими сторонами для стимулирования процесса денуклеаризации и создания мирного механизма на Корейском полуострове".

Глава северокорейского МИД отметил, что "ситуация на Корейском полуострове стоит перед лицом новых изменений, КНДР прикладывает все усилия для реализации достигнутых договоренностей с соответствующими сторонами".

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