Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество в рамках БРИКС+

27 июля 2018 13:33 (UTC+04:00)

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал расширять сотрудничество в рамках БРИКС+, сообщает РИА Новости.

"Перед лицом общих вызовов очень важно для возникающих рынков развивающихся стран консолидировать единство и сотрудничество. В связи с этим хотелось бы сделать предложение — необходимо расширить сотрудничество БРИКС+ и углубить наше партнерство, выгодное для всех нас", — сказал Си Цзиньпин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

По его словам, механизм БРИКС с самого начала перекликался с интересами развивающихся стран.

"Большинство стран в рамках сотрудничества БРИКС+ имеют общий исторический опыт, находятся на схожем уровне развития. И перед нами стоит общая задача обновления наций и развития", — отметил он.

По мнению лидера Китая, БРИКС+ должен задействовать новые двигатели роста.

"Мы должны объединить наши усилия для того, чтобы заниматься инновационным развитием для замены старых двигателей роста на новые", — отметил он.

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