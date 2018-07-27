Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны

27 июля 2018 14:48 (UTC+04:00)

Китай и далее будет поддерживать развитие других развивающихся стран, несмотря на то, каким бы сильным КНР ни становилась, заявил китайский председатель Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

"Каким бы сильным Китай ни становился, мы не забудем о развивающемся мире. Мы и дальше будем поддерживать развитие других развивающихся стран и будем поддерживать партнерство с вами (странами Африки)", — сказал он встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

Он отметил, что Китай будет совместно с другими развивающимися странами работать в интересах общего прогресса и развития.

По словам Си Цзиньпина, необходимо объединять усилия для реализации повестки устойчивого развития ООН до 2030 года, развивать сотрудничество Север-Юг и Юг-Юг.

Как отметил председатель КНР, Китай и страны Африки — добрые братья, партнеры и друзья.

"Благодаря совместным усилиям всеобъемлющее стратегическое партнерство Китай-Африка продолжает развиваться. Мы создаем всеобъемлющие рамки сотрудничества, которые охватывают целый ряд областей в интересах сотен миллионов людей", — добавил он.

Си Цзиньпин также сказал, что Китай обсудит вопросы сотрудничества с африканскими странами на предстоящем в сентябре форуме по китайско-африканскому сотрудничество. Его темами, как сообщалось ранее, станет взаимовыгодное сотрудничество, совместное строительство связанного более тесными узами китайско-африканского сообщества единой судьбы.

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