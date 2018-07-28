На востоке Китая обрушилась крыша моста, на котором люди прятались от грозы

28 июля 2018 11:22 (UTC+04:00)

Восемь человек погибли, еще трое получили травмы разной степени тяжести при обрушении крытого моста в провинции Чжэцзян на востоке КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером в пятницу в уезде Тунлу близ города Ханчжоу. Была сильная гроза, и местные жители, застигнутые непогодой на улице, нашли укрытие на мосту, где позже произошла трагедия. По неизвестной причине рухнула крыша моста, и несколько человек оказались заблокированы под завалами.

Сразу же после инцидента оперативно была организована спасательная операция, в которой задействовали около 90 пожарных, порядка 500 сотрудников правоохранительных органов, включая вооруженную полицию, 80 членов народных дружин, спасателей, добровольцев из числа местных жителей, более 150 медиков.

Несмотря на оперативные усилия местных властей, жертв избежать не удалось. В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 11 человек, все они были доставлены в больницы, медикам удалось спасти только троих.

Полиция сообщила, что к настоящему моменту под завалами точно никого не осталось. Причины обрушения крыши моста пока неизвестны, правоохранительные органы приступили к расследованию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае завершили разработку нового прототипа суперкомпьютера "Тяньхэ-3" (ФОТО)
ИКТ 11:08
Ашхабад и Пхеньян провели политические консультации
Туркменистан 27 июля 19:55
Владимир Путин: Юань приобретает свойства резервной валюты
Россия 27 июля 17:51
Беларусь планирует развивать сотрудничество с CITIC Group в области сельского хозяйства
Беларусь 27 июля 17:13
Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны
Китай 27 июля 14:48
Китай наладит масштабное производство нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане
Казахстан 27 июля 14:48
Лента новостей
Генеральный директорат Турции по управлению автодорогами объявляет тендер
Тендеры 12:02
Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана
Бизнес 11:55
S&P: Валютные резервы Центробанка Азербайджана могут вырасти на 70% до 2022 г.
Бизнес 11:44
Премьеры Британии и Чехии считают важным достижение успешного соглашения по Brexit
Европа 11:38
"Узбекские авиалинии" вновь стали самой пунктуальной авиакомпанией
Туризм 11:34
США намерены разместить оружие в космосе
США 11:32
В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
Другие страны 11:29
Узбекистан и Россия могут провести первый межрегиональный форум
Бизнес 11:26
В Хомс после освобождения вернулись более тысячи семей беженцев
Арабские страны 11:24