В Пекине разбился вертолет

30 июля 2018 11:35 (UTC+04:00)

Вертолет разбился на севере Пекина, пострадали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление дорожной полиции Пекина.

ЧП произошло в понедельник в 11.00 по местному времени в вблизи моста Цзисянсы на севере столицы. На опубликованных в сети видеокадрах с места событий видно, как вертолет перед падением делает несколько оборотов вокруг себя. По словам очевидцев, в результате падения вертолет развалился на две части.

По заявлению полиции, "из-за технической неисправности, гражданский вертолет совершил вынужденную посадку, в результате ЧП четыре человека, находившихся на борту вертолета, получили легкие ранения, на земле никто не пострадал".

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