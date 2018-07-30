Китай готов развивать сотрудничество с новым руководством Пакистана

30 июля 2018 14:27 (UTC+04:00)

Пекин приветствует усилия Пакистана по проведению спокойных и успешных выборов, Китай готов совместно с новым руководством страны продвигать дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"Китай приветствует спокойные и успешные выборы в Пакистане, мы также поздравляем партию "Движение за справедливость" с победой, Пекин готов работать с новым руководством страны для продвижения вперед нашего стратегического партнерства и сотрудничества", — заявил дипломат.

Центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) во главе с бывшим капитаном сборной Пакистана по крикету Имраном Ханом по итогам обработки 100% бюллетеней одержала победу на всеобщих выборах, получив 116 из 272 мест в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны, сообщил избирком.

Следом за "Техрик-и-Инсаф" идет "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н), получившая 64 места. На третьей строчке значится левоцентристская "Пакистанская народная партия" (PPP), она получила 43 места.

Выборы в Национальную ассамблею, а также в региональные законодательные органы Пакистана состоялись в среду. Поскольку ни одно политическое объединение не получило простого большинства в парламенте, в ближайшее время партии начнут переговоры о создании правящей коалиции, которая впоследствии сформирует новое правительство страны.

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