Китай призвал Британию совместно оберегать экономику открытого типа

31 июля 2018 17:52 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с главой МИД Великобритании Джереми Хантом заявил о необходимости прикладывать совместные усилия для защиты мировой экономики открытого типа, а также нести ответственность за поддержание существующего миропорядка и системы многосторонней торговли, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР, передает РИА Новости.

"Китай и Великобритания должны совместно твердо придерживаться мультилатерализма, защищать открытую глобальную экономику, прикладывать конструктивные усилия для стабильности в мире", — добавил премьер Госсовета КНР.

Он подчеркнул, что "Китай и Великобритания как постоянные члены СБ ООН и крупнейшие экономики мира разделяют общую ответственность за поддержание международного порядка и системы международных отношений, основанных на принципах Устава ООН, а также систему многосторонней торговли, основой которой является ВТО".

"Китайская сторона готова совместно с Великобританией работать над всесторонним развитием двусторонних отношений и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равноправия", — заявил Ли Кэцян.

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