Китай предостерег США от эскалации торговой войны

1 августа 2018 12:14 (UTC+04:00)

Китай примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, если США будут далее повышать пошлины на китайские товары и провоцировать эскалацию торговой войны, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

"Позиция Китая остается четкой и неизменной: шантаж и давление США в отношении КНР никогда не сработают", — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "если США будут предпринимать действия по дальнейшей эскалации ситуации, Китай, несомненно, примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов".

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