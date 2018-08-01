Google может создать цензурируемую версию поисковика в Китае

1 августа 2018 17:09 (UTC+04:00)

Компания Google планирует запустить подцензурную версию своего оригинального поисковика для Китая, которая будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей в рамках проекта "Золотой щит", сообщает РИА Новости со ссылкой на электронное издание The Intercept.

"Проект под кодовым названием "Стрекоза" (Dragonfly) ведется с весны прошлого года и ускорился после встречи главы Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai) с высшими чиновниками правительства Китая в декабре 2017 года", — пишет издание со ссылкой на внутренние документы Google и источники, знакомые с этими планами.

В случае реализации проекта это будет первый запуск поисковой системы Google в стране. Сейчас доступ к этому поисковику для китайских пользователей заблокирован по условиям правительственного проекта "Золотой щит", который был введен в эксплуатацию в 2003 году. В рамках проекта блокируется доступ к материалам, связанным с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами, отмечает издание.

"Согласно документам, китайское поисковое приложение Google будет автоматически идентифицировать и фильтровать веб-сайты, которые блокируются "Золотым щитом". Так, когда пользователь будет осуществлять поиск, запрещенные запросы будут удалены с первой страницы результатов поиска, при этом будет отображен дисклеймер, указывающий, что "некоторые результаты были удалены из-за установленных законом требований", — пишет The Intercept, цитируя документы компании.

"Среди примеров заблокированных сайтов приводится сайт телеканала BBC и онлайн энциклопедии Wikipedia", — добавляет издание. При этом по некоторым "особенно чувствительным запросам" поисковик не будет отображать никаких результатов. Те же ограничения будут применяться и к поиску картинок.

Компания уже создала несколько версий такого поисковика для системы Android. Окончательная версия может быть введена через шесть-девять месяцев после одобрения китайским правительством, заключает издание.

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