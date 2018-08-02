В крупном ДТП на юге Китая погибли девять человек

Девять человек погибли, еще двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в провинции Гуандун на юге Китая, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в среду днем в уезде Хуэйдун, когда цементовоз, опрокинувшись, задавил два легковых автомобиля, проезжавших рядом.

К утру четверга девять человек были признаны погибшими, состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.

Полиция задержала водителя цементовоза, причины аварии выясняются.

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