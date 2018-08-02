Глава МИД КНР: Пошлины не решат проблему торгового дефицита Китая и США

2 августа 2018 17:25 (UTC+04:00)

Пошлины никак не помогут в решении проблемы торгового дефицита Китая и США, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.

Ван И находится в Сингапуре, где в эти дни проходят многосторонние мероприятия по линии АСЕАН.

"Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что пошлины не помогут в решении проблемы торгового дефицита КНР и США… Пекин готов вести с другими государствами диалог по торговым разногласиям на основе равноправия и взаимного уважения", — заявил министр, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

Глава МИД КНР пояснил, что "в нынешнюю эпоху глобализации, товары всех стран взаимосвязаны цепочками ценности и производственными цепочками. Порядка 60% экспортируемой Китаем в США продукции производят на территории КНР иностранные компании, включая американские транснациональные корпорации".

"Китай поставляет в США слишком много товаров, которые на американском рынке нельзя заменить, и даже если США путем введения пошлин сократят объем товаров, поставляемых из Китая, тогда они должны будут ввозить такие же товары из других стран, и это совершенно не решит проблему торгового дефицита, о котором заявляет Вашингтон", — сказал он.

Ван И подчеркнул, что "односторонние меры и попытки решить торговые споры на основе внутреннего законодательства страны навредят интересам тех, кто такие действия предпринимает".

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, до этого президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными. Китай заявил, что в ответ на действия США предпримет необходимые контрмеры.

АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.

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