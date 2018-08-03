Китай выразил протест в связи с планами Пентагона укреплять связи с Тайванем

Власти Китая выступают категорически против планов правительства Соединенных Штатов, касающихся усиления межармейских контактов с Тайбэем. Об этом в пятницу сообщила Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР, передает РИА Новости.

"Мы решительно против того, чтобы США поддерживали с этим регионом какие бы то ни было официальные связи, а также военные контакты", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая, к тому же это наиболее важная и чувствительная проблема в китайско-американских отношениях".

По словам чиновника, любые попытки тайваньской администрации к взаимодействию с Вашингтоном напрямую, в обход Пекина, могут привести к еще большему осложнению отношений между материковым Китаем и Тайбэем.

Ранее Сенат США одобрил бюджетный проект по обороне на 2019 год, согласно которому Соединенные Штаты усилят взаимодействие с Тайванем в области национальной обороны. В частности, речь идет об увеличении масштабов совместных маневров, военных закупок и активизации межармейских контактов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на этот крупнейший китайский остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшим поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. Тайвань - провинция КНР, имеющая особый статус, что означает невозможность поддержания какими-либо странами или территориями мира официальных контактов с Тайбэем без ведома Пекина на любом уровне. В то же время в силу ряда исторических причин этот принцип не соблюдают несколько стран, число которых постоянно сокращается.

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