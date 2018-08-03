Глава МИД Китая: США и КНДР следует выстраивать отношения на основе взаимного доверия

Властям Соединенных Штатов и руководству КНДР следует планомерно улучшать двусторонние контакты путем формирования прочной основы взаимного доверия. Об этом заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.

"У американской стороны немало предложений. <...> У КНДР тоже есть свое собственное мнение, поэтому я считаю, что обеим сторонам следует действовать четко в соответствии с достигнутыми договоренностями между лидерами двух государств, - приводит слова дипломата информационный портал Sina по завершении состоявшейся в Сингапуре встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. - Нужно двигаться именно в данном направлении, а для этого и той, и другой стороне необходимо создать доверительную основу [для диалога]".

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