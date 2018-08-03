Пекин пригрозил Вашингтону новыми пошлинами

В случае введения США новых ввозных пошлин Китай готов принять аналогичные меры в отношении американских товаров, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

"Комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла решение ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом (поставок в год) около 60 миллиардов долларов", — говорится в заявлении министерства.

Если США "будут действовать, не считаясь с мнением других, и осуществят на практике тарифные меры", Китай незамедлительно введет вышеуказанные пошлины, уточнили в ведомстве.

В среду Белый дом подтвердил, что планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в переговорах.

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