Китай назвал "единственный способ" решения торгового спора с США

3 августа 2018 19:26 (UTC+04:00)

Проведение переговоров на основе принципов взаимоуважения и равенства является единственно возможным эффективным способом урегулирования торговых разногласий с США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Ранее в пятницу комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла решение ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом (поставок в год — ред.) около 60 миллиардов долларов. Мера стала реакцией на планы США ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах.

Китайская сторона заявила, что дата начала взимания дополнительных тарифов будет зависеть от действий американской стороны.

"Китайская сторона считает, что единственный эффективный путь решения торговых разногласий – проведение консультаций на основе принципов взаимоуважения и равенства, любые односторонние угрозы или шантаж могут лишь привести к обострению противоречий и ущербу интересам всех сторон", - отмечается в опубликованном заявлении ведомства.

Китайская сторона вновь подчеркнула, что США не обращают внимания на интересы предприятий и потребителей обеих стран.

"Китайская сторона вынуждена принять контрмеры для защиты своих государственных интересов, механизма свободной торговли и защиты общих интересов всех стран", - отмечается в заявлении.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

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