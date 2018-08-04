Глава МИД КНР предложил усилить инновационное сотрудничество в формате АСЕАН+3

Министр иностранных дел КНР Ван И в субботу на заседании глав внешнеполитических ведомств членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китая, Республики Корея и Японии (АСЕАН+3) в Сингапуре предложил активизировать сотрудничество в сфере инноваций и наукоемких отраслей экономики. Об этом сообщил МИД КНР, передает ТАСС.

"Нам следует стремиться к новым высотам при осуществлении сотрудничества в формате АСЕАН+3. Для этого необходимо усилить инновационное взаимодействие, совместно развивать цифровую экономику, технологии искусственного интеллекта и электронную коммерцию, создавать "умные города", - приводит слова китайского дипломата официальный сайт ведомства.

По словам Ван И, не менее важная задача, которую предстоит решить правительствам стран - участниц объединения - обеспечить равноправные, толерантные условия для открытого сотрудничества. "Следует стимулировать более интенсивное взаимодействие в сфере финансов, <...> в частности использовать возможности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для создания большего количества каналов, которые позволят стимулировать развитие стран региона", - подчеркнул он.

Китайский министр напомнил, что при продвижении совместных проектов крайне важно руководствоваться принципами свободной торговли, бороться с однобокой протекционистской политикой отдельных стран. "Международный порядок и многосторонние механизмы взаимодействия оказались под давлением - перед лицом усиливающейся неопределенности и нестабильности <...> необходимо решительно выступить в их защиту", - резюмировал Ван И.

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