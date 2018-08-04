Глава МИД КНР обвинил США в давлении на страны Азии

Китай обвинил США в давлении на страны Азии, а также милитаризации региона и Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление сделал в субботу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящих в Сингапуре министерских мероприятий по линии АСЕАН, сообщает ТАСС.

"Некоторые страны, которые не относятся к региону, в том числе США, направляют стратегическое вооружение в данный регион, в том числе в акваторию Южно-Китайского моря", - сказал министр. "Совершенно очевидно, кто в наибольшей степени ответственен за нестабильность в регионе, направляя сюда группы авианосцев. Таким образом они оказывают давление на страны, в том числе Китай. Они ответственны за милитаризацию региона", - подчеркнул Ван И.

"В таких условиях, Китай оставляет за собой право на защиту собственных интересов и территорий. Мы также надеемся, что страны, не входящие в этот регион, изменят свое мышление, будут проявлять уважение", - добавил министр.

США ранее обвинили Пекин в создании искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение и использоваться как военный аэродром, морская база и прочее. Вместе с тем Китай подобные обвинения отрицает, заявляя, что деятельность носит исключительно мирный характер.

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