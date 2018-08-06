Китай провел успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

6 августа 2018 09:41 (UTC+04:00)

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий провела успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата "Синкун-2" ("Звездное небо"). Об этом говорится в сообщении Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, передает РИА Новости.

"Синкун-2" — это волноплан, то есть он получает ускорение благодаря тем ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера.

Испытание прошло в пятницу на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе десять минут, за это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

Сообщается, что академия три года занималась его разработкой.

Как пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории.

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