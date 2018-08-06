В Китае вооруженный мужчина напал на полицейский участок

6 августа 2018 12:35 (UTC+04:00)

Подозреваемый в убийстве человека мужчина ворвался в полицейский участок в провинции Сычуань на юго-западе Китая, ранив несколько человек, двое сотрудников полиции от полученных ранений скончались, сообщает газета "Чэнду Шанбао" со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

Согласно информации, 5 августа в уезде Жэньшоу городского округа Мэйшань местный житель совершил убийство человека и пытался скрыться с места преступления. В понедельник утром во время преследования сотрудниками управления общественной безопасности мужчина ворвался в местный полицейский участок и напал с ножом на находившихся поблизости гражданских лиц и сотрудников полиции.

В результате возникшей борьбы начальник полицейского участка застрелил нападавшего. Однако от полученных ножевых ран начальник участка и еще один сотрудник полиции погибли. Кроме того, пострадали еще пять-шесть человек, которые в этот момент находились на территории полицейского участка для оформления различных документов.

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