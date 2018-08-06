Google планирует запустить в Китае свои "облачные" сервисы

6 августа 2018 16:18 (UTC+04:00)

Корпорация Google обсуждает с китайскими интернет-компаниями Tencent Holdings Ltd (создатель и владелец социальной сети WeChat) и Inspur Group запуск своих "облачных" сервисов в материковом Китае. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на портал China Daily.

По его данным, начало обсуждению положено в начале этого года. К концу марта Google выбрала кандидатов в партнеры. Ее целью является запуск в Китае своих интернет-сервисов "Диск" и "Документы" через местные дата-центры и серверы интернет-провайдеров.

По законам КНР, интернет-компании обязаны хранить цифровые данные пользователей на серверах, которые находятся на территории страны. В связи с тем, что у Google нет таких серверов и дата-центров на территории материкового Китая, ей потребовались местные серверы.

Даян Грин, глава департамента Google, отвечающего за "Диск", на прошлой неделе заявила о намерениях корпорации создать "глобальный облачный сервис", однако не ответила на вопрос, касаются ли эти планы Китая.

Согласно исследованию Synergy Research Group, Китай является вторым по размерам рынком "облачных" технологий, причем на нем доминируют местные компании. По плану правительства КНР, к 2019 году в стране должны создать индустрию "облачных" технологий на сумму в 430 млрд юаней (примерно $62,85 млрд).

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