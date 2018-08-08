Китай опубликовал список товаров США на $16 млрд с обложением пошлиной в 25%

Министерство коммерции КНР опубликовало в среду список американских товаров, на которые с 23 августа будут введены повышенные пошлины на уровне 25%, передает ТАСС.

Перечень был размещен на официальном сайтеведомства.

Как следует из списка, увеличенные тарифы будут взиматься с нефтепродуктов, автомобилей и медицинского оборудования.

Во вторник аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера огласил список из 279 наименований китайской продукции на сумму $16 млрд, на которые с 23 августа вводятся пошлины в размере 25%. В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года лидер объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%, мотивировав данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.

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