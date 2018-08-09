Китай стал вторым по величине поставщиком круизных туристов в мире

В последние годы в сфере международного круизного рынка стала особенно заметна тенденция «поворота на восток», сообщает «Жэньминь жибао».

Масштабы круизного рынка регионов Азии и Океании стремительно превзошли рынки Европы и Америки. В частности, спрос Китая на круизный рынок резко возрос, а индустрия круизных лайнеров класса люкс вошла в свой «золотой период».

За последние 10 лет интерес китайских потребителей к круизам заметно увеличился. Самыми популярными видами путевок в круизные туры стали семейные и групповые. Заведующий отдела водного транспорта. планового института министерства транспорта Китая Тянь Цзя сообщил, что в 2017 году порты Китая приняли 1049 лайнеров/раз, а количество пассажиров на круизных лайнерах достигло 2,43 млн человек/раз, по сравнению с 2010 годом эти показатели выросли в 11 раз. В настоящее время Китай является самым крупным рынком-источником круизных туристов в Азии и вторым в мире.

Согласно имеющейся информации, международные известные круизные компании уже всецело вошли в китайский рынок.

В настоящее время с расширением круизного рынка Китая стремительное развитие получили такие звенья индустрии, как обслуживание портовых пропускных пунктов, материальное обеспечение, персонал лайнеров, организация туризма, ремонт и реставрация кораблей, сервис продажи путевок и др. Круизный туризм стал новым перспективным направлением в развитии экономики Китая.

В 2015 году в Китае был выпущен «План по ускорению самостоятельного проектирования и строительства круизных лайнеров», который стал важной задачей в развитии китайской производительной отрасли.

Кроме того, Тянь Цзя отметил, что масштаб экономики круизного туризма в Китае в будущем еще больше увеличится. Предполагается, что к 2035 году объем круизной экономики достигнет 460 млрд юаней, где проектирование и строительство лайнеров, материальное обеспечение и работа круизных компаний займут 25%, 20% и 25% соотвественно.

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