Китайский грузовой пароход впервые отправится в Европу через Северный полюс

Грузовой пароход «Тяньэнь» компании «Cosco Shipping Specialized Carriers» четвертого августа покинул порт Ляньюньган провинции Цзянсу, сообщает «Жэньминь жибао».

Судно «Тяньэнь» впервые отправится в европейский порт по маршруту «Ледяного Шелкового пути», который проходит через Берингов пролив и Северный Ледовитый океан. Данный рейс составит 18520 км и продолжится более 30 дней, что сэкономит 12 дней и 300 тонн топлива. На пароходе находится около 40 тыс. кубов ветроэнергетического оборудования для экспорта в Европу.

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