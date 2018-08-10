Совместный инвестфонд Китая и ЕС привлек 600 млн. евро

10 августа 2018 00:34 (UTC+04:00)

Европейская Комиссия опубликовала коммюнике, согласно которому на первом этапе финансирования совместный инвестиционный фонд Китая и ЕС собрал 600 млн. евро (примерно 690 млн. американских долларов), сообщает «Жэньминь жибао».

Фонд Cathay собрал 600 млн. евро для проекта «фонда по поглощению второй очереди». Этот фонд совместно основан Европейским фондом стратегических инвестиций, Государственным банком развития Китая и Фондом Шелкового пути. Основной целью фонда Cathay является финансирование средних предприятий в объеме 1,2 млрд. евро.

«Фонд по поглощению второй очереди Cathay» является первым фондом в рамках совместного инвестфонда Китая и ЕС. Инвестфонд Китая и ЕС основан при поддержке Фонда Шелкового пути и Европейского инвестиционного фонда, он нацелен на сопряжение «плана Юнкера» со строительством «Одного пояса, одного пути» и решение проблемы инвестиций в Европе после мирового финансового кризиса и Европейского долгового кризиса.

В ходе 20-го саммита руководителей стран Китая и ЕС Фонд Шелкового пути и Европейский инвестиционный фонд подписали «Меморандум о взаимопонимании по реализации первого проекта и продолжению углубления сотрудничества в рамках совместного инвестфонда Китая и ЕС». Тогда было объявлено о запуске первого проекта совместного инвестиционного фонда КНР и ЕС. «Фонд по поглощению второй очереди Cathay» будет предоставлять помощь китайским и европейским предприятиям среднего типа, которые обладает большим потенциалом роста, в таких сферах, как медицинская помощь, высококачественное производство, потребительские товары и коммерческие услуги. Заместитель председателя Европейской комиссии Юрки Катайнен отметил, что это пример сотрудничества между общественными и частными инвесторами.

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