В Китае девять человек погибли и трое пострадали в ДТП с пятью машинами

12 августа 2018 10:30 (UTC+04:00)

Крупная авария произошла в воскресенье на скоростном автомобильном шоссе в городе Ханчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян, в результате погибли 9 человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести, говорится в заявлении местной полиции, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в 3.58 по местному времени (суббота 23.58), когда в западной части кольцевого скоростного автомобильного шоссе города Ханчжоу произошла авария с участием трех грузовых машин и двух микроавтобусов.

В результате аварии три автотранспортных средства сгорели, в полиции не уточняют, какие именно. Все пострадавшие были доставлены в больницу, к настоящему моменту их жизни ничего не угрожает.

Причина и виновник аварии до сих пор неизвестны, полиция ведет расследование.

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