В Шанхае отменили более 160 рейсов из-за ливней

12 августа 2018 18:03 (UTC+04:00)

Продолжающиеся ливни из-за приближения тайфуна "Яги" стали причиной отмены 166 рейсов в международном аэропорту китайского мегаполиса Шанхай в воскресенье, передаёт РИА Новости.

Продолжающиеся ливни из-за приближения тайфуна "Яги" стали причиной отмены 166 рейсов в международном аэропорту китайского мегаполиса Шанхай в воскресенье, свидетельствуют данные воздушной гавани.

По состоянию на 20.00 по местному времени (16.00), аэропорт принял 495 рейсов, при этом вылетели 489 самолетов. Некоторые рейсы задержаны, средняя продолжительность задержки составляет от 2 до 4 часов.

Непогода отразилась на расписании нескольких рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот", были отменен рейс "Аэрофлота" SU4060 Шанхай-Санья и рейс SU4045 Шанхай-Далянь, два рейса в Москву и один в Харбин вылетели с задержкой. При этом с опозданием приземлился рейс SU208 из Москвы, а рейсы SU4068, SU4057, SU4049 в города Санья, Харбин и Далянь соответственно были отменены.

Четырнадцатый в этом году тайфун "Яги" обрушится на восточное побережье Китая в ночь на понедельник, он уже в значительной степени сказался на погодных условиях в восточных провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян, Цзянсу. При этом метеорологи ожидают дальнейшего ухудшения погодных условий, поэтому ситуация с отменой рейсов может усугубиться.

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