На юго-западе Китая произошло землетрясение

13 августа 2018 04:43 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, один человек пострадал, передает РИА Новости.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 1.44 по местному времени в уезде Тунхай города Юйси. Эпицентр землетрясения находился на глубине семи километров.

Сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков. Согласно данным сейсмологического управления провинции Юньнань, пока известном об одном пострадавшем.

В настоящее время проверятся информация о разрушениях и пострадавших.

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