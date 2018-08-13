На юго-западе Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, один человек пострадал, передает РИА Новости.
По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 1.44 по местному времени в уезде Тунхай города Юйси. Эпицентр землетрясения находился на глубине семи километров.
Сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков. Согласно данным сейсмологического управления провинции Юньнань, пока известном об одном пострадавшем.
В настоящее время проверятся информация о разрушениях и пострадавших.
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