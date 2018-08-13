Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до восьми

13 августа 2018 08:05 (UTC+04:00)

Число пострадавших от землетрясения в китайской юго-западной провинции Юньнань увеличилось до восьми, их жизни ничего не угрожает, сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в уезде Тунхай города Юйси в провинции Юньнань в 1.44 по местному времени. Первоначально сообщалось, что пострадал лишь один человек.

Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды. Судя по фотографиям и видео, размещенным в социальных сетях, люди быстро выбежали из зданий на улицу, возможно, благодаря этому удалось избежать жертв. Некоторые здания были разрушены, у многих обвалилась штукатурка, вдоль стен тянутся глубокие трещины. На улицах города стоят побитые автомобили, с полок в магазинах попадали товары.

Спасательные работы продолжаются, пожарные разбирают завалы.

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