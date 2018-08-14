Центральный банк Китая: половина населения покупает финансовые продукты

13 августа Народный банк Китая опубликовал доклад, в котором сказано, что в 2017 году общедоступная финансовая система в Китае устойчиво развивалась, а также улучшились доступность, использование и качество финансового обслуживания, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Согласно докладу, китайское население активно пользуется банковскими счетами и картами, у каждого гражданина имеется свой счет, а почти половина взрослых граждан инвестирует свой капитал или приобретает финансовые продукты. Кроме того, более 70% китайцев пользуются электронными платежными системами.

Доклад сообщил, что расчетный счет и карты китайских банков пользовались широкой популярностью у населения и продемонстрировали стабильный рост на душу населения в стране и сельской местности. К концу 2017 года среднее количество расчетных счетов на каждое физическое лицо составило 6,6, а карт - 4,81. В восточной части Китая количество счетов и карт было открыто больше, чем в средней и западной частях страны.

В то же время развитие информационных технологий оказало влияние на общую финансовую систему. Согласно докладу, электронные платежи получили широкое распространение и активно использовались жителями Китая. В 2017 году в стране пропорция взрослых пользователей электронных платежных систем составила 76,9%, в сельской местности - 60%. Кроме того, в 2017 году 45,97% взрослого населения страны приобрели финансовые продукты, в сельской местности таких было 32,79%.

По докладу, банки по-прежнему выступают главным каналом кредитования для населения, остальные учреждения и платформы являются важным дополнением.

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